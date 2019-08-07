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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

В Киргизии отключены связанные с Атамбаевым телеканалы

В штабе экс-президента, вещание прекратилось после того, как начался штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш

БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. Власти Киргизии отключили вещание в республике телеканалов, связанных с экс-президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Об этом ТАСС сообщили в среду в штабе бывшего главы государства.

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"Телеканалы, которые связаны с окружением Атамбаева, сегодня были отключены от вещания", - заявил представитель штаба. По его словам, вещание прекратилось после того, как начался штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.

В среду спецназ Киргизии предпринял попытку силового захвата Атамбаева, однако встретил сопротивление со стороны сторонников экс-президента. В штабе экс-президента утверждают, что отразили штурм и захватили несколько бойцов спецподразделений. В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии опровергли информацию о захвате силовиков.

По последним данным, в село Кой-Таш продолжают стягиваться сотрудники правоохранительных структур. Ранее появилась информация о том, что в результате штурма пострадали как минимум десять человек. СМИ также сообщают об одном погибшем, однако официальные структуры эту информацию пока не подтверждают.

Как сообщили ТАСС в штабе Атамбаева, к селу Кой-Таш продолжают прибывать и сторонники экс-президента.

В связи с ситуацией в Кой-Таше президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и возвращается в столицу из Иссык-Кульской области.

Теги
КиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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