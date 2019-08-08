Парламентарии Киргизии готовят экстренное заседание в связи с ситуацией вокруг Атамбаева

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Группа депутатов парламента Киргизии приступила к сбору подписей для проведения внеочередного заседания в связи с ситуацией вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Об этом ТАСС сообщили в четверг в аппарате законодательного органа республики.
"Представители сразу нескольких фракций начали сбор подписей для проведения внеочередного заседания Жогорку Кенеша [Верховного совета]", - отметил представитель парламента. По его словам, согласно закону, экстренное заседание можно провести, собрав более 40 подписей депутатов. "Парламентарии планируют собраться, чтобы обсудить ситуацию в Кой-Таше", - заявил собеседник агентства.
В состав парламента Киргизии входят 120 депутатов.