Парламентарии Киргизии готовят экстренное заседание в связи с ситуацией вокруг Атамбаева

Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Погранслужба Киргизии усилила меры безопасности в связи с ситуацией в стране

При этом в ведомстве отметили, что пропуск граждан и ТС через границу ведется в штатном режиме

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