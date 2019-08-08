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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Токаев надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Киргизии

Накануне спецназ предпринял попытку силового захвата экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева

НУР-СУЛТАН, 8 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает на скорейшую нормализацию в правовых рамках обстановки в Киргизии, где в среду спецназ предпринял попытку силового захвата экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

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"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внимательно следит за развитием ситуации в Кыргызстане. Глава государства считает, что происходящие в соседней братской стране события являются внутренним делом Кыргызской Республики. Касым-Жомарт Токаев надеется на скорейшую нормализацию обстановки на основе действующего закона", - сказал Курмангали.

В среду киргизский спецназ предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами. В результате противостояния один спецназовец погиб, более 50 человек пострадали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и вернулся из Иссык-Кульской области в Бишкек.

Теги
КазахстанКиргизияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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