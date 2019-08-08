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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Омбудсмен Киргизии готов предоставить Атамбаеву свою площадку для дачи показаний

Как заявил Токон Мамытов, институт уполномоченного по правам человека готов выступить гарантом безопасности экс-президента

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов заявил, что готов предоставить экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву свою площадку для дачи показаний и выступить гарантом его безопасности. Об этот говорится в заявлении Мамытова, размещенном на его сайте.

"Обращаюсь к бывшему президенту <...> Атамбаеву, если вы не доверяете правоохранительным органам и не желаете давать свидетельские показания в стенах МВД, институт омбудсмена готов предоставить свою площадку и выступить гарантом безопасности, где вы сможете дать свои показания", - говорится в заявлении.

 

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