Омбудсмен Киргизии готов предоставить Атамбаеву свою площадку для дачи показаний

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Омбудсмен Киргизии Токон Мамытов заявил, что готов предоставить экс-президенту республики Алмазбеку Атамбаеву свою площадку для дачи показаний и выступить гарантом его безопасности. Об этот говорится в заявлении Мамытова, размещенном на его сайте.

"Обращаюсь к бывшему президенту <...> Атамбаеву, если вы не доверяете правоохранительным органам и не желаете давать свидетельские показания в стенах МВД, институт омбудсмена готов предоставить свою площадку и выступить гарантом безопасности, где вы сможете дать свои показания", - говорится в заявлении.