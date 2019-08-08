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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

Киргизские силовики стягивают людей и технику в район родового села Атамбаева

В штабе экс-президента сообщили о прибытии автобусов с военнослужащими и сотрудниками МВД

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Руководители силовых структур Киргизии стягивают к селу Кой-Таш в Чуйской области, где расположена резиденция экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, дополнительные подразделения и спецтехнику. Об этом ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

"По нашим данным, в Кой-Таш прибыли восемь автобусов с сотрудниками МВД, а также примерно столько же микроавтобусов с военнослужащими спецподразделений", - заявил представитель штаба. По его мнению, усиление связано с "предстоящим сегодня митингом сторонников" Атамбаева. "Мы хотим выдвинуться из Кой-Таша в сторону Бишкека, возможно, нам хотят помешать", - отметил собеседник.

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По его данным, часть поддерживающих Атамбаева граждан сейчас прибыла в Кой-Таш, остальные уже направляются в столицу. Ранее Атамбаев объявил о начале бессрочного митинга, участники которого будут требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева гражданами. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человека получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов.

Теги
КиргизияЖээнбеков, Сооронбай ШариповичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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