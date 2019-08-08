Киргизские силовики стягивают людей и технику в район родового села Атамбаева

БИШКЕК, 8 августа. /ТАСС/. Руководители силовых структур Киргизии стягивают к селу Кой-Таш в Чуйской области, где расположена резиденция экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, дополнительные подразделения и спецтехнику. Об этом ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

"По нашим данным, в Кой-Таш прибыли восемь автобусов с сотрудниками МВД, а также примерно столько же микроавтобусов с военнослужащими спецподразделений", - заявил представитель штаба. По его мнению, усиление связано с "предстоящим сегодня митингом сторонников" Атамбаева. "Мы хотим выдвинуться из Кой-Таша в сторону Бишкека, возможно, нам хотят помешать", - отметил собеседник.