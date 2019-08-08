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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

Число пострадавших во время столкновений сторонников Атамбаева и силовиков выросло до 98

На амбулаторное лечение всего направлены 83 человека
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БИШКЕК, 8 августа. ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновений между сотрудниками правоохранительных органов Киргизии и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева возросло до 98. Об этом сообщили ТАСС в четверг в министерстве здравоохранения республики.

"В общей сложности за два дня за медицинской помощью обратились 98 человек", - сказал представитель министерства. По его данным, один из них, военнослужащий спецподразделения "Альфа", скончался от полученных ранений. Еще 11 сотрудников правоохранительных органов направлены в военный госпиталь. "На амбулаторное лечение всего направлены 83 человека", - сказал собеседник.

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