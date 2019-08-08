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США призывают стороны конфликта в Йемене к сдержанности и диалогу

В Вашингтоне глубоко обеспокоены вспышкой насилия и столкновениями в Адене, говорится в заявлении Госдепа

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены столкновениями на улицах экономической столицы Йемена Адена и призывают все стороны конфликта к сдержанности и переговорам. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены вспышкой насилия и столкновениями в Адене. Мы призываем все стороны воздерживаться от эскалации и дальнейшего кровопролития и разрешить разногласия с помощью диалога", - заявила она.

Как сообщал ранее телеканал Al Hadath, сильные взрывы слышны в ночные часы в различных районах экономической столицы Йемена Адена, где третьи сутки продолжаются уличные бои. По его информации, отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) пытаются окружить дом вице-премьера и министра внутренних дел Йемена Ахмеда аль-Майсари.

Заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк заявил, что южане требуют сместить президента Абд Раббу Мансура Хади, который, по его словам, является ставленником исламистской партии "Аль-Ислах".

Теги
СШАЙеменХади, Абд Раббо МансурСаудовская Аравия
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