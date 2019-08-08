США призывают стороны конфликта в Йемене к сдержанности и диалогу

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены столкновениями на улицах экономической столицы Йемена Адена и призывают все стороны конфликта к сдержанности и переговорам. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены вспышкой насилия и столкновениями в Адене. Мы призываем все стороны воздерживаться от эскалации и дальнейшего кровопролития и разрешить разногласия с помощью диалога", - заявила она.

Как сообщал ранее телеканал Al Hadath, сильные взрывы слышны в ночные часы в различных районах экономической столицы Йемена Адена, где третьи сутки продолжаются уличные бои. По его информации, отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) пытаются окружить дом вице-премьера и министра внутренних дел Йемена Ахмеда аль-Майсари.

Заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк заявил, что южане требуют сместить президента Абд Раббу Мансура Хади, который, по его словам, является ставленником исламистской партии "Аль-Ислах".