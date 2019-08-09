Премьер Андорры считает, что между княжеством и Россией сложились замечательные отношения

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (Андорра), 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора считает, что между княжеством, расположенным в восточных Пиренеях, и Россией сложились прекрасные отношения. Такое мнение глава андоррского правительства высказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Вскоре наши страны будут отмечать очередную веху в установлении дипломатических отношений между Россией и княжеством Андорра", - подчеркнул Эспот Самора, который назвал отмечаемое в будущем году их 25-летие (13 июня 1995 года) "подходящим временем" для подведения итогов двусторонних связей.

"На мой взгляд, то есть с точки зрения правительства, которое я представляю, между двумя столь разными странами - большой экономической державой и государством маленьким, но не лишенным преимуществ и особенностей (и отчасти поэтому), сложились столь замечательные двусторонние дипломатические отношения", - сказал премьер.

Одним из ярких свидетельств этого, по словам главы правительства, станет безвизовый режим между государствами с октября нынешнего года. Эспот Самора считает достижение взаимности в сфере туризма "задачей чрезвычайной важности". Однако, очевидно, как полагает премьер, что это только один из аспектов "плодотворного двустороннего взаимодействия".

Свидетельством дружественных отношений, по его оценке, стал визит главы МИД Андорры Марии Убах в Москву и ее переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в октябре прошлого года. Буквально несколько недель назад главы внешнеполитических ведомств вновь провели встречу, что, по мнению премьера княжества, в очередной раз указывает на "наличие замечательных отношений, установившихся между странами".