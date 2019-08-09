Андорра стремится подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом

АНДОРРА-ЛА-ВЕЛЬЯ (Андорра), 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора заявил, что одно из приоритетных направлений деятельности правительства княжества - подписание соглашения об ассоциации трех малых государств (Андорры, Монако, Сан-Марино) с Евросоюзом. Об этом глава андоррского правительства рассказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Подобный статус позволит Андорре, как отметил Эспот Самора, войти в рынок сообщества с 500-миллионным населением, а также диверсифицировать экономику страны, развивать секторы туризма, торговли, банковского дела, строительную сферу. Подписание документа об ассоциации - "одна из наших главнейших задач", констатировал собеседник.

Премьер выразил надежду, что это будет достигнуто в ближайшие несколько лет. "Соглашение об ассоциации с Евросоюзом вступит в силу только после его представления на национальный референдум, чтобы граждане высказали свое мнение на этот счет: принимают они его, или нет", - сообщил глава правительства.

В случае его одобрения Андорра, как пояснил Эспот Самора, станет взаимодействовать с рынком ЕС по примеру таких стран, которые входят в Европейское экономическое пространство, как Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

Андорра - составная часть европейского пространства - расположена между Францией и Испанией, странами со значительно более обширной территорией и полноправными членами Европейского союза, именно поэтому княжество "уже много лет стремится приблизиться к ЕС". Андорру и Брюссель связывает, в частности, Валютное соглашение, которое позволило использовать евро в качестве основной денежной единицы княжества.

"Андорра - страна, основным источником дохода которой остаются сектор туристических услуг и торговля", - констатировал премьер. При этом княжество, по словам Эспота Саморы, является "одной из самых безопасных стран мира, что, безусловно, является ее большим активом".