СМИ: в пригороде Гонконга сотни демонстрантов вышли на несанкционированный митинг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 августа. /ТАСС/. Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге собрались в субботу в пригородном районе Тай По в материковой части мегаполиса. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

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Акция протеста по данному маршруту не была санкционирована властями по соображениям безопасности. В настоящий момент митинг проходит мирно. Полиция указывает на незаконность действий собравшихся и призывает их разойтись, но пока воздерживается от разгона.

Между тем второй день подряд продолжается демонстрация в зале прилета международного аэропорта Чек Лап Кок. Там собрались около тысячи продемократических активистов, которые ведут себя в целом спокойно.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.

В минувший понедельник были отмечены масштабные беспорядки: полиция 800 раз применяла слезоточивый газ для разгона групп демонстрантов в разных районах города. Они блокировали дороги, нарушили работу метро и общественного транспорта, осаждали полицейские участки.