Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при взрыве в Бенгази

ТАСС, 10 августа. Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при подрыве автомобиля в ливийском Бенгази, в результате чего число жертв инцидента среди сотрудников всемирной организации увеличилось до трех. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков.

Взрыв произошел ранее в субботу, в ООН сообщили о двух погибших и трех пострадавших сотрудниках. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил произошедшее и выразил свои соболезнования семьям погибших. После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН.