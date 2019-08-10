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Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при взрыве в Бенгази

Таким образом, число жертв инцидента возросло до трех

ТАСС, 10 августа. Еще один сотрудник ООН умер от ран, полученных при подрыве автомобиля в ливийском Бенгази, в результате чего число жертв инцидента среди сотрудников всемирной организации увеличилось до трех. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на медиков.

Взрыв произошел ранее в субботу, в ООН сообщили о двух погибших и трех пострадавших сотрудниках. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш осудил произошедшее и выразил свои соболезнования семьям погибших. После сообщений о гибели миротворцев в Ливии Франция запросила проведение экстренной встречи Совета Безопасности ООН.

Теги
ЛивияГутерриш, Антониу
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