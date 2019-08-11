Al Jazeera: сепаратисты на юге Йемена заявили, что не оставят занятых ими позиций в Адене

ТАСС, 11 августа. Военизированные отряды йеменских сепаратистов, поддерживающих Южный переходный совет (ЮПС), не оставляли позиции, которые были ими заняты в экономической столице Йемена, портовом городе Адене. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя ЮПС.

По его утверждению, "силы совета не оставляли ни одной из своих позиций в Адене, которые ранее взяли под свой контроль".

Как заявил заместитель главы ЮПС Хани бен Брейк, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen, поддерживающие этот орган отряды "не уйдут с занятых ими позиций в Адене", даже если Саудовская Аравия начнет бомбардировки с воздуха.

Некоторое время назад поступили сообщения о начале отступления отрядов ЮПС из занятых ими кварталов экономической столицы Йемена.

В ночь на воскресенье коалиция под руководством Саудовской Аравии призвала стороны конфликта в Адене к немедленному прекращению огня, пригрозив в противном случае применить военную силу.

Вооруженный конфликт

Столкновения в Адене начались в четверг. Отряды сепаратистского ЮПС попытались захватить президентский дворец "Эль-Маашик", где шли ожесточенные бои с применением танков и тяжелых орудий. Поступали сведения о перестрелках у зданий центробанка, судебной палаты и казарм.

Позднее ЮПС потребовал отстранить от власти президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, назвав его ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" - йеменского филиала ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В свою очередь йеменское правительство обратилось в четверг к Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам с просьбой срочно вмешаться в события и остановить конфликт, возложив ответственность за его последствия на сепаратистов.

До объединения северной и южной частей Йемена в 1990 году на юге страны существовала Народная Демократическая Республика Йемен со столицей в Адене.

С августа 2014 года в Йемене продолжается конфликт между мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах", в руках которых находятся столица Сана и северные провинции, и правительством. Сепаратисты из ЮПС ранее выступали союзниками президента, хотя преследовали в войне с хуситами собственные цели.