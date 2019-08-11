СМИ: почти 100 палестинцев пострадали в стычках у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

ТАСС, 11 августа. Не менее сотни палестинцев, пришедших в воскресенье на праздничную молитву у священной для мусульман мечети Аль-Акса в центре Иерусалима, пострадали в результате столкновений с израильской полицией, которые произошли на примыкающей к мечети территории. Такие данные, как сообщил телеканал Al Mayadeen, привел палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хусейни.

"Около сотни палестинцев получили ранения, сопротивляясь попыткам прорваться к Аль-Акса группам радикально настроенных поселенцев", - сказал аль-Хусейни.

Ранее сообщалось о десятках арабов, пострадавших в стычках с полицией близ мечети, расположенной на Храмовой горе в центре Иерусалима.

По данным палестинской стороны, более 1,3 тыс. ортодоксальных иудеев и поселенцев, отмечавших свой религиозный праздник, с раннего утра старались прорваться к Аль-Акса. Но десятки тысяч мусульман, собравшиеся в мечети и рядом с ней на торжественную молитву по случаю начала главного праздника в исламском мире Ид аль-Адха ("Праздник жертвоприношения", Курбан-байрам), воспрепятствовали этому намерению.

Нескольким группам еврейских поселенцев все же удалось проникнуть в парк у мечети под охраной многочисленного отряда израильской полиции. Это вызвало негодование и открытый протест находящихся у Аль-Аксы мусульман.

Как передало агентство Wafa, для разгона протестующих палестинцев силы безопасности применяли гранаты со слезоточивым газом, неоднократно открывали огонь по арабам резиновыми пулями. На настоящий момент известно о нескольких арестованных палестинцах, принимавших участие в акции протеста у Аль-Аксы.