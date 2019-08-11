СМИ: в Лондоне изучают новые обвинения против главного спонсора Brexit

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) изучает новые обвинения, которые были выдвинуты против главного спонсора агитационной кампании Leave.EU, британского бизнесмена Аррона Бэнкса. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Times , бывший партнер Бэнкса обвиняет его в ведении незаконного алмазного бизнеса совместно с некими российскими партнерами.

Крис Кимбер, который совместно с Бэнксом вложил деньги в приобретении четырех старых алмазных шахт в ЮАР, заявляет, что его компаньон "вел дела с русскими" и пытался выдать незаконно приобретенные алмазы за продукцию своих шахт. Кимбер, который сейчас судится с Бэнксом, передал властям Великобритании и ЮАР имеющиеся у него сведения о сомнительных деловых операциях своего партнера по бизнесу. Среди переданных документов есть написанное Бэнксом письмо, из которого следует, что в 2014 году он незаконно вывез из ЮАР алмаз, а впоследствии пытался легализовать его, получив чистый бланк свидетельства о происхождении драгоценного камня, который якобы был добыт в Зимбабве.

Сам Бэнкс отвергает данные обвинения, утверждает, что никогда не писал подобного письма, а Кимбер пытается свести с ним личные счеты.

Британское агентство уже ведет одно расследование в отношении Бэнкса, пытаясь установить точное происхождение £8 млн ($9,6 млн), которые предприниматель пожертвовал на агитационную деятельность в поддержку Brexit. Это рекордный по своим размерам взнос на политические кампании во всей британской истории, который привлек большое внимание к Бэнксу и дал повод для слухов о его возможных связях с Россией. Сам бизнесмен, который женат на россиянке, отрицает наличие каких-либо связей с Кремлем или российскими компаниями, и заявляет, что пожертвовал на неофициальную агиткампанию Leave.EU личные средства, полученные от ведения страхового бизнеса.

Британское правительство уже неоднократно заявляло об отсутствии каких-либо свидетельств вмешательства России в ход референдума о Brexit, во время которого большинство жителей королевства высказались в пользу выхода страны из ЕС. В то же время NCA изучает версию о связях Бэнкса с РФ, в том числе опубликованную год назад газетой The Guardian информацию о том, что российские бизнесмены предлагали Бэнску вложить деньги в золотые рудники в Гвинее, российский бизнес по добыче золота, а также принять участие в приватизации алмазодобывающей компании "Алроса". Несмотря на то, что Бэнкс заявляет, что не получал подобных предложений, The Sunday Times усматривает потенциальную связь между историей с алмазом из Зимбабве и "Алросой", которая в июле этого года подписала важное соглашение на добычу драгоценных камней в этой стране.