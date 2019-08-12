МИД КНР раскритиковал дипломатов США за контакты с зачинщиками протестов в Гонконге

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Китайские власти выступают против действий американских политиков и дипломатов, поддерживающих контакты с гонконгской оппозицией и вмешивающихся во внутренние дела Китая. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на фоне поступившей информации о встрече сотрудницы генконсульства США в Гонконге Джули Иде с ключевыми фигурами антиправительственных протестов.
"Американские политики и дипломаты встречаются и поддерживают контакты с антикитайскими элементами, виновными в беспорядках, которые происходят в Гонконге. США без всяких оснований обвиняют центральные власти Китая, одновременно поощряя насилие и противозаконные действия в этом специальном административном районе, подрывая его процветание и стабильность", - приводит ее слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.
В то же время дипломат не подтвердила версию некоторых местных СМИ о том, что к акциям протеста, которые сильно напоминают профинансированную из-за границы "цветную революцию", напрямую причастно ЦРУ.
Хуа Чуньин в очередной раз подчеркнула, что американская сторона должна пресекать подобные встречи. "Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты придерживались основополагающих принципов международного законодательства и немедленно перестали вмешиваться в дела Гонконга", - заявила она.
Американское присутствие
Как сообщила гонконгская газета "Вэньхуэйбао", в воскресенье Джули Иде встретилась на территории специального административного района с двумя ведущими оппозиционерами, причастными к беспорядкам в Гонконге - Ли Чжумином и Чэньфан Аньшэн. Издание опубликовало фото, на котором дипломат США спускается вместе с ними на эскалаторе.
#HongKongProtests the political unit chief of USCG, Julie Eadeh, with the protests leaders 罗冠聪 (Nathan Law Kwun-chung) and 黄芝锋 (Joshua Wong Chi-fung) pic.twitter.com/Dhem18dYba— Darkkz (@Darkkz5) August 7, 2019
В тот же день в разных районах города прошли очередные несанкционированные антиправительственные демонстрации. Вечером силы правопорядка в отдельных случаях применили для разгона собравшихся слезоточивый газ и резиновые пули. Продемократические активисты обвиняют полицию в излишней жестокости и угрожают новыми крупными акциями протеста, в том числе в международном аэропорту.
Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые волнения в связи с инициированным местными властями законопроектом, который ставит целью наладить механизм выдачи материковому Китаю для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла готовящийся документ с повестки, однако это не остановило волну антиправительственных протестов.