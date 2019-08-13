NBC: ФБР после смерти финансиста Эпштейна провело обыски на принадлежавшем ему острове

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники ФБР США провели в понедельник обыски на острове, принадлежавшем американскому финансисту Джеффри Эпштейну, который был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и совершил самоубийство в тюрьме. Об этом сообщил телеканал NBC .

Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

Как он отмечает, ФБР не прекратило разбирательство, несмотря на смерть финансиста 3 августа. Следователи провели обыск в принадлежавшем Эпштейну доме на одном из Американских Виргинских островов в Карибском море. По сведениям телеканала, несколько свидетелей ранее сообщили, что на остров регулярно привозили несовершеннолетних девушек.

В публикации отмечается, что остров был куплен финансистом в 1998 году за $7,95 млн. На нем находятся особняк, два бассейна, а также несколько построек. По сведениям агентства Associated Press, люди, работавшие на Эпштейна на острове, подписывали соглашение о неразглашении информации.

Эпштейн совершил самоубийство 3 августа в тюремной камере. По данным газеты The New York Times, начальство тюрьмы в нью-йоркском районе Манхэттен установило на шесть дней особое наблюдение за этим заключенным после его попытки самоубийства 23 июля. С финансистом ежедневно встречался психиатр. Однако 29 июля режим надзора за Эпштейном был отменен.

В понедельник министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.