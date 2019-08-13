Аналитики оценили вероятность новых выборов в Великобритании

ТАСС, 13 августа. Британские аналитики нидерландского финансового конгломерата ING Group считают, что вероятность проведения новых всеобщих выборов в Великобритании из-за ситуации с выходом страны из Евросоюза составляет 40%. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте компании.

"Мы считаем, что существует 40% вероятность всеобщих выборов в Великобритании в связи с отсрочкой статьи 50 (Лиссабонского соглашения о выходе страны из состава ЕС, прим - ТАСС)", - приводит банк оценку своего аналитика Джеймса Смита. При этом вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения банк оценивает в 25%.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.