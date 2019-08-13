Пакистанский министр призвал жителей индийского Пенджаба отказаться от службы в Кашмире

ТАСС, 13 августа. Министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудри призвал жителей граничащего с бывшим штатом Джамму и Кашмир индийского штата Пенджаб, населенного преимущественно сикхами, отказаться от службы в индийских ВС.

"Я призываю всех жителей штата Пенджаб: не поддерживайте произвол и не служите в Кашмире!" - написал Чоудри во вторник в Twitter. Министр также подчеркнул, что "достижение мира невозможно без сопротивления".

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.