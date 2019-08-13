Иран начал строить исследовательский центр по разделению стабильных изотопов в Фордо

ТЕГЕРАН, 13 августа. /ТАСС/. Иранские власти инициировали строительство исследовательского центра по разделению стабильных изотопов на ядерном объекте в районе Фордо.

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Об этом сообщило во вторник агентство FARS.

На церемонии, посвященной началу строительства, присутствовал глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи. "Сегодня начинается [строительство] нового цеха, который будет выполнять роль исследовательского центра по разделению стабильных изотопов", - сказал он.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагается, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.