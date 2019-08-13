Трамп выступил за всестороннее расследование смерти финансиста Эпштейна

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что в обстоятельствах смерти финансиста Джеффри Эпштейна необходимо провести полное расследование. Об этом он заявил во вторник журналистам в Морристауне (штат Нью-Джерси) перед вылетом в штат Пенсильвания. Выступление главы государства транслировали американские новостные телекомпании.

Как Клинтоны оказались в центре теории заговора о смерти Эпштейна

"Подсчет убитых". Как Клинтоны оказались в центре теории заговора о смерти Эпштейна

Газета The New York Times отмечала, что Эпштейн в прошлом хорошо знал Дональда Трампа, а также 42-го президента США Билла Клинтона.

"[Министр юстиции и генеральный прокурор США] Уильям Барр намерен провести полное расследование всех обстоятельств дела Эпштейна, - сказал Трамп. - Мы хотим проведения расследования, полного расследования, это то, чего я требую".

Как сообщалось ранее, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.