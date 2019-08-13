Reuters: Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру

ТАСС, 14 августа. Пакистан во вторник запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши.

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"Если Индия решит вновь прибегнуть к использованию силы, Пакистан будет вынужден ответить в целях самообороны, используя все свои возможности", - отметил Куреши в письме, указав, что Пакистан запрашивает проведение встречи Совбеза ООН "с учетом опасных последствий [действий Индии]".

Министр иностранных дел Польши, председательствующей в СБ ООН в августе, Яцек Чапутович подтвердил журналистам факт получения письма. Он заявил также, что СБ ООН "обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение".

Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (Джамму и Кашмир и Ладакх). Была отменена статья конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение получило одобрение обеих палат индийского парламента.