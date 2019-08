СМИ: предполагаемый информатор ФБР просит отклонить иск британки российского происхождения

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Предполагаемый информатор ФБР и ряда американских СМИ, бывший профессор Кембриджского университета Стефан Халпер во вторник попросил федеральный суд отклонить иск, поданный против него британским ученым российского происхождения Светланой Лоховой. Об этом сообщил во вторник интернет-портал Daily Caller.

В мае нынешнего года Лохова обратилась в суд Александрии (штат Вирджиния), обвинив Халпера в сговоре с целью распространения ложной информации о том, что она якобы вступала в контакты с Майклом Флинном, бывшим главой Разведывательного управления Министерства обороны США. Она добивается компенсации в размере $25 млн.

Как отметил Daily Caller, Халпер в поданных в суд документах открыто не признает, что был информатором ФБР и источником информации, на основании которой были подготовлены статьи о Светлане Лоховой. В то же время он ссылается на то, что если бы был информатором ФБР, то имел бы иммунитет от судебного преследования. "На частных лиц, участвующих в расследованиях ФБР, распространяются положения федерального законодательства, предусматривающие иммунитет, которым обладают правительственные агенты, - приводит Daily Caller выдержку из обращения, составленного адвокатами Халпера. - Такой иммунитет служит основанием для отклонения данного иска".

В мае газеты The Washington Post и The New York Times в своих материалах о возможном информаторе ФБР подробно описали его, не назвав имени. Однако сетевые издания высказали свои предположения о том, кто это мог быть. Так, по утверждению портала The Intercept, этим человеком был Стефан Халпер, работавший в Белом доме еще при администрациях президентов-республиканцев Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего в течение почти двух лет утверждения о том, будто Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Тем не менее история с приписываемым России вмешательством в выборы нанесла удар по ближайшему окружению Трампа. В феврале 2017 года Майкл Флинн, занимавший на тот момент пост помощника президента США по национальной безопасности, был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в Вашингтоне.