Премьер-министр Пакистана посетит столицу "Свободного Кашмира"

ТАСС, 14 августа. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в среду посетит пакистанскую часть Кашмира, где выступит с речью в местном законодательном собрании в связи с отменой Индией 370-й статьи конституции, предусматривавшей особый статус штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Пакистана.

"Имран Хан в сопровождении членов своего кабинета отметит национальный праздник День Пакистана в г. Музаффарабаде, административном центре Азад Кашмира (Свободного Кашмира, как именуется пакистанская часть этого региона, - прим. ТАСС), - цитирует сообщение канцелярии премьер-министра газета The Economic Times. - Как ожидается, он также примет участие во всепартийной конференции и встретится с лидерами кашмирских политических партий".

Для подготовки поездки Имран Хана в понедельник Музаффарабад посетил глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши. "Народ Пакистана и руководство страны занимают единую позицию по проблеме Кашмира и выразят 14 августа поддержку его населения", - в частности, заявил он там журналистам.

Пакистан выступает против решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. В связи с этим 7 августа в Исламабаде приняли решение понизить дипломатические отношения с Индией, выслать ее посла на родину, приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Нью-Дели.