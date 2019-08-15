В Японии заявили, что следят за информацией об инциденте под Северодвинском

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Япония проводит сбор информации и пристально следит за ситуацией вокруг инцидента на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"К данному моменту были сообщения от Минобороны РФ и корпорации "Росатом". Мы проводим сбор информации и изучаем детали. Правительство с пристальным вниманием следит [за этой темой]", - сказал он.

Вместе с тем Суга не стал отвечать на вопрос, касающийся того, проводили ли Токио и Вашингтон обмен информацией в связи со случившимся происшествием.

Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. Тогда Минобороны РФ сообщило о двух погибших при инциденте с жидкостной двигательной установкой, не уточняя, о какой разработке идет речь. 10 августа госкорпорация "Росатом" проинформировала, что жертвами возгорания и последующего взрыва во время испытания ракеты на морской платформе стали пять ее сотрудников, трое госпитализированы.