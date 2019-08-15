СМИ: Индия встречает День независимости при повышенных мерах безопасности

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индия отмечает в четверг 72-ю годовщину независимости в условиях повышенных мер безопасности. Как сообщает сайт газеты The Indian Express , в столице Нью-Дели в обеспечении порядка задействованы порядка 20 тыс. сотрудников полиции, а также развернуты подразделения сухопутных сил.

Особые меры безопасности приняты в районе Красного форта - средневековой крепости, которую иногда называют Делийским кремлем, где проходят официальные торжества по случаю национального праздника. По информации издания, ссылающегося на источники в полиции, на подходах к форту впервые использованы видеокамеры, оснащенные программным обеспечением для распознавания лиц, всего установлено около 500 камер видеонаблюдения. Полиция также развернула системы для обнаружения и сбивания беспилотных летательных аппаратов, чтобы обезопасить небо вокруг Красного форта. На крышах зданий заняли позиции снайперы.

Жесткие меры безопасности предприняты в северной союзной территории Джамму и Кашмир. Как сообщает в четверг телеканал NDTV, в Кашмирской долине развернуто около 150 тыс. солдат военизированной полиции и армии. Для Джамму и Кашмира это первый День независимости после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом.

По информации телеканала, власти также опасаются провокаций со стороны Пакистана, резко осудившего решение изменить статус подконтрольного Индии Кашмира, на который претендует и Исламабад. "Мы постоянно ловим переговоры из Пакистана, где даны инструкции для какого-то нападения", - цитирует телеканал неназванного старшего офицера. Военачальник добавил, что ближайшие 24 часа могут иметь решающее значение для ситуации в Кашмире.

Индия отмечает 15 августа День независимости - в 1947 году в этот день ровно в полночь первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру поднял над Красным фортом в Нью-Дели национальный трехцветный флаг, символизируя уход британских колонизаторов.

В новость внесена правка (07:55 мск) - верно - 72-ю годовщину