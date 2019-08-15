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Акции протеста в Гонконге

AFP: отряды военной полиции Китая собрались у границы с Гонконгом

По данным агентства, на стадионе в городе Шэньчжэнь находятся также грузовики, бронетранспортеры и мотоциклы

ТАСС, 15 августа. Отряды китайской военной полиции были в четверг собраны на стадионе в городе Шэньчжэнь, расположенном на границе с Гонконгом. Об этом сообщило Agence France-Presse.

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По данным агентства, на стадионе находятся несколько тысяч человек в военной форме, а также грузовики, бронетранспортеры и мотоциклы.

Более двух месяцев назад в Гонконге начались массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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