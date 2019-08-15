СМИ: экс-глава британского Минфина рассматривал вариант второго референдума по Brexit

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд всерьез рассматривал вариант проведения второго референдума по вопросу выхода страны из Евросоюза, когда находился в правительстве премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в четверг сообщила газета Daily Telegraph .

По данным издания, в апреле этого года Хаммонд допустил, что правительству следует сделать "большое предложение" оппозиционной Лейбористской партии о проведении нового плебисцита. "Когда Филип обсуждал это, он уже поднимал вопрос об отсрочке даты выхода в присутствии других министров. Он не заявлял об этом четко на заседании кабмина, но в кулуарах говорил министрам, что он очень серьезно рассматривает вариант второго референдума", - приводит газета слова высокопоставленного источника в британском правительстве.

Хаммонд в среду заявил, что выход Великобритании из ЕС без соглашения об условиях Brexit не будет соответствовать результату референдума 2016 года, поскольку данный сценарий не является выбором большинства. По данным телеканала Sky News, Хаммонд ранее возглавил группу из 30 депутатов-консерваторов, целью которой является недопущение выхода страны из ЕС без соглашения об условиях Brexit.