Военный эксперт счел некорректными слова Болтона о краже РФ гиперзвуковых технологий у США

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Обвинения России помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия не соответствуют действительности - оригинальные отечественные проекты подобного рода получили развитие еще в 1970-е годы прошлого века. Такую точку зрения высказал в четверг ТАСС военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

"Отечественные гиперзвуковые технологии опираются на гигантский научно-технический задел, созданный еще в СССР. Публично эти разработки были озвучены президентом РФ недавно, но начинались они в 1970-е годы прошлого века. И велись эти работы не только в военных целях, но и в целях освоения космоса", - сказал Мураховский.

Специалист привел в пример орбитальный ракетоплан "Буран", который при спуске в атмосферу летит на гиперзвуковой скорости (несколько километров в секунду). Для такого полета, отмечает Мураховский, "надо было разработать целый шлейф гиперзвуковых технологий". Причем "Буран" появился не на пустом месте, напомнил главред "Арсенала Отечества": задолго до него или до американских космических челноков в НПО "Молния" под руководством Глеба Лозино-Лозинского велась разработка орбитального самолета двойного назначения "Спираль", многие наработки по этому проекту были использованы в программе "Энергия-Буран".

Эксперт также отметил, что все боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с момента своего появления в конце 1950-х годов прошлого века входят в атмосферу на гиперзвуке. "Тогда же была поставлена задача обеспечения маневра этих блоков на гиперзвуковых скоростях, и она решалась", - отметил Мураховский.

Специалист также напомнил, что на одном из авиасалонов в 1990-е годы, "когда был период полной открытости", российский оборонно-промышленный комплекс представил макет боевого оснащения межконтинентальной баллистической ракеты под названием Ю-71. "Это был как раз планирующий гиперзвуковой блок. Фактически "Авангард" является наследником этих всех работ", - добавил он.

"Так что, кто у кого крал - это большой вопрос. Обычно громче всех кричит "держи вора" сам вор. Хотя, я думаю, имеет место параллельное развитие - СССР и США были на примерно одинаковом научно-техническом уровне, были нацелены на решение симметричных задач в космосе и в военном деле, поэтому шли одинаковыми дорогами", - подытожил Мураховский.

Заявление Болтона

Ранее в среду Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки" заявил, что РФ украла американские технологии, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

Говоря об аварии на полигоне под Северодвинском, где из-за пожара жидкостного реактивного двигателя погибли сотрудники Росатома и Минобороны, помощник президента Соединенных Штатов заявил, что "хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она [Россия] все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, [но и] создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий".