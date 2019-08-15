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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Глава МИД Ирана прокомментировал решение Гибралтара освободить танкер Grace 1

США пытались злоупотребить правовой системой, отметил Джавад Зариф

ТАСС, 15 августа. Задержание иранского танкера властями Гибралтара и вмешательство Вашингтона в решение этого вопроса говорит о неуважении к закону администрации президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Не сумев достичь своих целей путем экономического терроризма, включая лишение лекарств пациентов, больных раком, США пытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

По убеждению главы иранского МИД, "эта попытка пиратства свидетельствует о неуважении администрации Трампа к закону".

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

В четверг газета Gibraltar Chronicle сообщила, что власти Гибралтара решили освободить иранский танкер Grace 1, после того как получили официальное заверение Ирана о том, что танкер не будет выгружать нефть в Сирии.

Теги
СШАИранЗариф, Мохаммад ДжавадЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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