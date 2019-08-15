Глава МИД Ирана прокомментировал решение Гибралтара освободить танкер Grace 1

ТАСС, 15 августа. Задержание иранского танкера властями Гибралтара и вмешательство Вашингтона в решение этого вопроса говорит о неуважении к закону администрации президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Не сумев достичь своих целей путем экономического терроризма, включая лишение лекарств пациентов, больных раком, США пытались злоупотребить правовой системой, чтобы украсть нашу собственность в открытом море", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

По убеждению главы иранского МИД, "эта попытка пиратства свидетельствует о неуважении администрации Трампа к закону".

Гибралтарские власти задержали 4 июля танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства.

В четверг газета Gibraltar Chronicle сообщила, что власти Гибралтара решили освободить иранский танкер Grace 1, после того как получили официальное заверение Ирана о том, что танкер не будет выгружать нефть в Сирии.