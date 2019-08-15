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В центре Буэнос-Айреса проходит марш против экономической политики властей Аргентины

Манифестация проходит под лозунгом "Долг должен быть перед народом, а не перед Международным валютным фондом"
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© Елена Кондратьева/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч аргентинцев принимают участие в акции протеста против экономической политики правительства. Шествие растянулось от одного из основных проспектов столицы республики до площади перед президентским дворцом.

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Манифестация проходит под лозунгом "Долг должен быть перед народом, а не перед Международным валютным фондом (МВФ)". Участие в акции принимают преимущественно левые общественные движения и некоторые профсоюзные объединения.

Организаторы манифестации обвиняют правительство в том, что их экономическая политика ухудшила условия жизни населения. Они в частности критикуют соглашение с МВФ о предоставлении кредита на $57 млрд. В соответствии с договоренностью правительство Аргентины должно провести реформы, направленные на сокращение дефицита бюджета.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил левоцентристский кандидат Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего главу государства Маурисио Макри было отдано 32,08% голосов.

После оглашения результатов голосования курс национальной валюты по отношению к доллару резко упал, также обвалился основной аргентинский биржевой индекс Merval. По данным на 15:20 четверга (21:20 мск), курс составляет 59 песо за $1.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.

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