WSJ: США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана

ТАСС, 16 августа. Израиль и ОАЭ за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, а также с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Первая встреча, как указывают источники, состоялась весной этого года, вторая - чуть позднее. Их организатором выступил специальный представитель США по Ирану Брайан Хук. Информации о точном месте проведения, а также датах переговоров между Израилем и ОАЭ по проблеме Ирана, о которых были осведомлены лишь некоторые лица в американском правительстве, не приводится.

Проведенные встречи, отмечает издание, не только стали указанием на потепление в отношениях между Израилем, который связан на Ближнем Востоке дипломатическими отношениями лишь с Египтом и Иорданией, и другими странами региона Персидского залива, но и продемонстрировали намерение государств укреплять сотрудничество в военной, дипломатической сферах, а также в области обмена разведданными для противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана.

Как заявляет американский источник, Хук намерен добиться помощи от Израиля и ОАЭ в убеждении стран Европы и Ближнего Востока занять более жесткую позицию в отношении Тегерана.

30 июля военная делегация из ОАЭ прибыла в Тегеран для обсуждения сотрудничества военно-морских сил двух государств в регионе Персидского залива. Этот визит примечателен тем, что предыдущая встреча представителей береговой охраны Ирана и ОАЭ в аналогичном формате состоялась в 2013 году. По ее итогам странам удалось подписать меморандум об укреплении безопасности морских границ.

Эскалация напряженности

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk , был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.