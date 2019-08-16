Трамп обсудил с советниками перспективы соглашения с талибами

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в Бедминстере (штат Нью-Джерси) с ключевыми советниками по вопросам национальной безопасности перспективы заключения мирного соглашения с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в распространенном в пятницу вечером сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент Трамп только что завершил встречу с представителями своей команды по нацбезопасности. Во встрече участвовали вице-президент Майкл Пенс, госсекретарь Майкл Помпео, [глава Пентагона] Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, - отмечается в документе. - Дискуссии сосредоточились вокруг продолжения переговоров и заключения окончательного мирного соглашения с "Талибаном" и афганским правительство". Как заявили в Белом доме, консультации продолжаются.

Согласно заявлению Помпео по итогам встречи, США привержены достижению всеобъемлющего мирного соглашения, которое бы привело к прекращению огня. Кроме того, территория Афганистана "не должна больше использоваться для угроз США и их союзникам".