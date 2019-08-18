Власти Гибралтара заявили, что по-прежнему не могут задержать Grace 1 по запросу США

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Власти Гибралтара по-прежнему не могут удовлетворить запрос США о задержании иранского танкера Grace 1, несмотря на дополнительную информацию, полученную от Соединенных Штатов 16 августа. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте правительства Гибралтара.

"Министерство юстиции Гибралтара не может запросить [у Верховного суда] требуемый ордер в связи с действующим законодательством Европейского союза и различиями в санкционных режимах, действующих в отношении Ирана в ЕС и США, - говорится в документе. - Санкции ЕС против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже санкций, применимых в США".

В комментарии к распространенному документу власти британской заморской территории подчеркивают, что 15 августа проинформировали США, что не могут задержать танкер на основании имеющейся у них информации. Новых оснований для задержания Grace 1 в рамках санкций ЕС не дали и предоставленные США 16 августа данные, указывающие на то, что танкер и его груз "контролировались Корпусом стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). КСИР признан террористической организацией в США, однако Великобритания и Гибралтар, как и ЕС в целом, ее таковой не считают.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса о задержании Grace 1 в связи с намерением США добиться конфискации судна, однако заявил, что принял решение об освобождении танкера. Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии. Однако иранский МИД в пятницу опроверг информацию о том, что Тегеран давал такие гарантии.