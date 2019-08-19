Пекин призвал Тайвань не вмешиваться в дела Гонконга и не давать убежище преступникам

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Центральные власти КНР призвали администрацию Тайваня не вмешиваться в дела Гонконга, а также прекратить потворствовать демонстрантам и предлагать убежище преступникам. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.

Гонконг и "проблема-2047". Что будет с островом, когда закончится его широкая автономия?

"Демократическая прогрессивная партия (ДПП, правящая партия на Тайване) сделала заявление о том, что (глава администрации острова - ТАСС) Цай Инвэнь и соответствующие органы дали указание, что "жители Гонконга" смогут получить "отдельное содействие" в качестве "гуманитарной помощи". Они не только покрывают преступления некоторых людей из Гонконга, виновных в актах насилия, поощряя их наносящие ущерб Гонконгу разнузданные беснования. Они также заявляют о том, что предоставят им убежище и сделают Тайвань "раем, для уклоняющихся от ответственности". Как же будет обеспечена безопасность и благополучие жителей Тайваня?" - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

"Никто не в праве быть выше закона. Открыто предупреждаем Демократическую прогрессивную партию о необходимости прекратить нарушать верховенство права в Гонконге, вмешиваться в его внутренние дела и какими-либо средствами потворствовать нарушителям закона", - указал Ма Сяогуан.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.