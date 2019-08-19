Парламентские выборы в непризнанном Косове пройдут 29 сентября или 6 октября

БЕЛГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы в самопровозглашенном Косове пройдут 29 сентября или 6 октября, 22 августа действующий парламент будет распущен. Об этом заявил в понедельник мэр Приштины и лидер оппозиционной Социал-демократической партии Шпенд Ахмети порталу Kosovapres.

"Мы договорились 22 августа всем быть в парламенте, чтобы принять решение о роспуске и открыть путь для выборов. Датой будущих выборов станет 6 октября, если мнения разделятся, то выборы пройдут 29 сентября", - заявил Ахмети, добавив, что большинство будет добиваться проведения выборов 6 октября.

В случае, если в этот день парламент будет распущен, глава Косово в течение 10 дней должен объявить дату проведения новых парламентских выборов. Избирательный процесс должен быть проведен не ранее 30 и не позднее 45 дней после дня роспуска законодательного органа.

Ранее, 19 июня, премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с тем, что был вызван в Гаагу для дачи показаний в Специальном суде по расследованию военных преступлений в Косове.