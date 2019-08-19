Макрон напомнил об отсутствии препятствий на выборах для "желтых жилетов"

ФОРТ БРЕГАНСОН /Франция/, 19 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил о том, что сторонники протестного движения "желтых жилетов" во Франции смогли принять участия в выборах на разных уровнях. Соответствующее заявление он сделал на совместной конференции с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как российский лидер заявил о нежелательности повторения в России событий, подобных тем, что были на протестах во Франции.

"Во Франции, если сравнивать, то те, кто выходили на манифестации, свободно представили свои кандидатуры на выборах. Те, кого называют "желтыми жилетами", свободно избирались на выборах в Европарламент и на муниципальных", - отметил французский лидер. Он выразил мнение, что наличие возможности выражения мнений и проведения манифестаций снижает напряженность в обществе. В то же время французский лидер указал на недопустимость беспорядков в ходе демонстраций, указав на то, что погромщики своими действиями ущемляют свободу других на выражение протеста.

"Мы поговорим о том, могут ли люди, соблюдая общественный порядок, выражать свое мнение, протестовать и участвовать в выборах", - констатировал Макрон. Он напомнил, что ранее летом Франция уже высказывалась насчет того, что "свободы манифестаций, выражения мнений, выдвижения на выборах должны соблюдаться во всех странах Совета Европы, в том числе и в России".

Ранее Путин заявил, что виновники столкновений с органами правопорядка на массовых акциях в Москве должны понести установленную законом ответственность. Вместе с тем он напомнил о погромах, совершавшихся радикально настроенными участниками манифестаций движения "желтых жилетов" и подчеркнул, что не хотел бы повторения подобных событий в России. Российский лидер указал на то, что и в июле, и в августе этого года в Москве прошли протестные митинги, которые были санкционированы властями, они прошли мирно и без эксцессов.