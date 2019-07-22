"И не прекращается бой". Мировые протесты, которые продолжаются, пока все отдыхают

Использование гаджетов и сетевых технологий, поддержка международной прессы, конфликт с местными военными — вот основные черты массовых протестов, продолжающихся в мире летом 2019 года. Последние месяцы стали урожайными на большие выступления: к началу лета их количество достигало десятка. Судьба большинства таких движений драматична: успех не сопутствует сторонникам смены власти. Гуайдо против Мадуро: битва не окончена Выступления в Венесуэле продолжаются на протяжении нескольких последних лет, а в фокусе СМИ вновь оказались в январе 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны. Оппозиционер вывел своих сторонников на демонстрации, объявив выборы 2018 года, принесшие успех его противнику Николасу Мадуро, недействительными. Разгоревшиеся акции протеста вылились в столкновения с полицией и завершились уличными боями. С массовых выступлений не вернулись домой, по разным оценкам, от 50 до 100 человек.

Описание Хуан Гуайдо во время митинга в Венесуэле, апрель 2019 года © AP Photo/Fernando Llano

Оппозиционеры обвиняли власти в экономическом упадке, галопирующей инфляции и распаде системы снабжения магазинов товарами. Реальность, как могло показаться, подтверждала правоту этих слов. В марте 2019 года в Венесуэле погас свет. Крупнейшая общенациональная авария в истории страны позволила Гуайдо усилить атаки на власть. Однако Мадуро не уступал: в неисправности он обвинил США. Прошло несколько дней, и поломка повторилась, хотя и в меньшем масштабе. Мадуро вновь объявил, что Вашингтон вмешивается в дела его страны.

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К весне 2019 года обозначилась главная проблема Гуайдо. Чтобы взять власть, ему требовалась поддержка армии. Но условия, предложенные генералам Мадуро, оказались более выгодными: при правлении этого президента военные получают доход от экспорта нефти. Пытаясь взломать систему извне, оппозиционер сделал ставку на иностранное давление, но не достиг успеха. США и страны ЕС ввели против Венесуэлы санкции, однако поколебать лояльность войск президенту не сумели. Сегодня время играет на стороне Мадуро. Глава государства и его противники проводят переговоры — в мае в Норвегии, а в июле на карибском острове Барбадос. Обмен мнениями не приносит результата. Гуайдо по-прежнему называет Мадуро "узурпатором" и требует его немедленной отставки, а действующий президент обвиняет своего оппонента в работе на американцев и "путче". Все указывает, что Каракас сделал ставку на истощение противника. Ведь чем дольше безуспешно выступает оппозиция, тем меньше готовых к бою сторонников у нее остается. Последние "желтые жилеты": не хотим останавливаться, несмотря ни на что Их остаются считаные сотни, но они все равно не намерены сдаваться. 14 июля, в день взятия Бастилии, французские оппозиционеры — "желтые жилеты" — снова заявили о себе. На Елисейских Полях они освистали президента Эмманюэля Макрона, а затем вступили в потасовку с полицией. Итог: новые задержания лидеров движения, среди которых Жером Родригес, зимой этого года потерявший на одной из манифестаций правый глаз.

Описание Баррикады на улицах Парижа, февраль 2019 года © AP Photo/Michel Euler

В начале 2019 года "желтые жилеты" выглядели внушительной силой. Их требование отменить нововведенный налог на горючее поддерживало большинство французов. Однако репутацию манифестантов подмочили вылазки группы анонимных радикалов, известных как Black Block. Лидер "Национального объединения" (в прошлом "Национальный фронт") Марин Ле Пен обвинила их в тайной работе на власти. После погромов, учиненных Black Block, поддержка "желтых жилетов" пошла на спад.

Сегодня скудеющие силы "жилетов" подпитывает скандал вокруг бывшего министра экологии Франсуа дё Рюги. Благодаря утечке в СМИ, выяснилось, что политик устраивал роскошные обеды, используя для частного дела подведомственный ему персонал. По этому поводу на манифестации 14 июля скандировали "омары повсюду [их ел дё Рюги], а справедливости нигде нет". Кроме отставки Макрона протестующие требовали "долой дё Рюги". На французских протестах лето — традиционное время передышки. "Жилеты" надеются, что массовые манифестации возобновятся осенью, ведь идею прямой демократии, которую отстаивают на митингах, поддерживает 70% французов. Однако, удастся ли оппозиционерам реанимировать свое движение и тем более избавиться от Black Block, покажет только время. Алжир: демонстранты против армии В Северной Африке массовые протесты не прекращались в этом году даже в священный месяц Рамадан. С 22 февраля сторонники смены власти начали выходить на манифестации в Алжире каждую пятницу — в исламский выходной день. Массовая демонстрация 5 июля стала 20-й по счету. Лозунги ее остаются прежними: "Убирайтесь, освободите нашу страну", "За Алжир демократический и свободный", "Хватит генералов! Довольно!".

Описание Акции протеста в Алжире, апрель 2019 года © AP Photo/Toufik Doudou

Столкновение с армией изначально не входило в планы оппозиции. Зимой алжирцы вышли на улицы, только чтобы сказать "нет" тяжелобольному президенту Абдель Азизу Бутефлике. В течение последних лет политик управлял страной из инвалидного кресла и сделался так слаб, что почти не показывался на публике. Физическая немощь лидера не смутила его окружение. В 2019 году Бутефлику выдвинули на новый срок, чем спровоцировали массовые акции протеста. Алжирцы испугались, что выборы сфальсифицируют и полупарализованный президент вместе со своей командой останется у власти на годы вперед. Первоначально армия держалась в стороне от конфликта, позволив демонстрантам и властям выяснять отношения лицом к лицу, но позже выступила против Бутефлики, вынудив того подать в отставку. Однако когда контроль за страной перешел к военным, уступки закончились. Теперь демонстранты требуют отстранения от власти еще и генералов, веря, что иначе выборы будут сфальсифицированы. Армия призывает граждан к порядку. Дата президентских выборов до сих пор не назначена. Судан: сотня погибших В другой африканской стране, Судане, борьбу также ведут гражданские активисты и военные. Волнения на берегах Нила начались в декабре 2018 года, когда диктатор Омар аль-Башир (единственный в мире глава государства, объявленный в розыск Гаагским трибуналом) допустил резкий скачок цен на продовольствие. Подобно Бутефлике, престарелый аль-Башир потерял контроль за вооруженными силами, что в критический момент обернулось и утратой власти. Воспользовавшись протестами, военные свергли непопулярного президента, после чего сосредоточили все рычаги управления в своих руках.

Описание Акции протеста в Судане © AP Photo/Hussein Malla

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Как и в Алжире, суданские демонстранты призвали армию уйти из политики. Протест принял форму сидячей акции неповиновения в центре столицы. Военные потребовали очистить стратегическое место и после отказа провели карательную акцию, которая оставила после себя около сотни (по версии самих военных, 70) трупов. Несмотря на резкое обострение, суданские армия и оппозиция все же пробуют договориться между собой. 17 июля они подписали соглашение о разделе полномочий и совместном управлении Суданом в течение многомесячного переходного периода. Достигнутым компромиссом не все довольны. Акции протеста продолжаются в африканском государстве до сих пор. Гонконг: сражение при торговом центре 14 июля, когда "желтые жилеты" давали последний бой Макрону, китайские демонстранты сошлись лицом к лицу с полицией в центре Гонконга. Волнения в специальном административном районе КНР вспыхнули шесть недель назад как ответ на проект закона, допускающего высылку уголовных преступников на основную территорию Китая. Жители Гонконга заподозрили Пекин в намерении расправляться с оппозицией, увозя ее в глубь материка. Под давлением митингующих от перемен в законодательстве отказались. Однако оппозиция опасается, что власти могут вернуться к своим планам еще раз, когда волнения стихнут.

Описание Столкновения протестующих с полицией в Гонконге, июнь 2019 года © AP Photo/Kin Cheung