США предупредили страны Средиземноморья о последствиях помощи иранскому танкеру

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Грецию и другие страны средиземноморского бассейна о последствиях оказания помощи экипажу иранского танкера Grace 1, который после разрешения покинуть акваторию Гибралтара направляется в этот регион. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в понедельник представитель пресс-службы Госдепартамента.

"Мы видели сообщения о том, что иранский танкер Grace 1, он же Adrian Darya, покинул Гибралтар и направился в [портовый город на юго-западе полуострова Пелопоннес] Каламата (Греция) <...> Мы донесли нашу решительную позицию правительству Греции по этому вопросу, а также всем портам в Средиземном море, которые должны быть предупреждены об оказании поддержки этому судну", - утверждал дипломат.

В американском внешнеполитическом ведомстве полагают, что танкер доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. "Компаниям и мореплавателям важно знать, что любую помощь такого рода танкерам можно рассматривать как оказание материальной поддержки иностранной организации, признанной США террористической, что приведет к потенциальным последствиям в иммиграционной и уголовной сфере", - пояснил представитель Госдепартамента.

Он напомнил позицию Вашингтона, согласно которой иранский танкер содействовал Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил), занимаясь транспортировкой нефти из Ирана в Сирию. США внесли КСИР в список террористических организаций. По словам дипломата, американские власти, в частности, могут аннулировать въездные визы тем, кто оказывает помощь танкеру.