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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Греция не получала официального запроса на заход иранского танкера Grace 1 в свой порт

Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис уточнил, что подобный запрос должен быть направлен по крайней мере за 48 часов

АФИНЫ, 20 августа. /ТАСС/. Греческие власти не получали официального запроса на заход в свой порт иранского танкера Grace 1, который после разрешения покинуть акваторию Гибралтара направляется в сторону Греции. Об этом заявил во вторник министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис в эфире телеканала Skai.

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"Мы не получали официального запроса на заход в наш порт иранского танкера", - сказал министр, подтвердив, что подобный запрос должен быть направлен по крайней мере за 48 часов.

По сведениям Skai, высказывалось предположение, что танкер идет в порт Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес, в район которого он может прибыть в воскресенье, однако представители этого порта объяснили, что его инфраструктура не позволяет принимать суда такого большого водоизмещения. Плакиотакис подчеркнул, что греческие власти следят за движением иранского танкера Grace 1 (он же Adrian Darya). "Мы находимся в постоянном контакте по этому поводу с Министерством иностранных дел Греции", - добавил министр.

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ИранГрецияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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