МВД Мексики уточнило информацию о ведении переговоров с представителями преступного мира

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Мексики общается с вооруженными отрядами местной самообороны, а не с преступными сообществами и наркокартелями. Об этом сообщило во вторник вечером (утро среды мск) министерство внутренних дел, поясняя сделанные ранее в тот же день главой ведомства Ольгой Санчес Кордеро заявления о переговорах с вооруженными группировками ради достижения мира в стране.

"Федеральное правительство не ведет и не будет вести диалог ни с какими организованными преступными группами", - говорится в записи, размещенной в Twitter МВД. В то же время, по словам Кордеро, группы самообороны в разных регионах Мексики "хотят сложить оружие и двигаться к миру".

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч жителей латиноамериканской страны несет наркомафия.

Во вторник на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал, что его правительству пока не удалось улучшить положение в сфере безопасности. По его словам, власти "смогли стабилизировать ситуацию", но "не добились снижения числа преступлений".