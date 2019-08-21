Монархи и политики Дании недовольны решением Трампа перенести дату визита в страну

ТАСС, 21 августа. Датская королевская семья назвала в среду неожиданным решение президента США Дональда Трампа перенести визит в страну на неопределенный срок из-за нежелания обсуждать продажу Гренландии. Как сообщает Датское радио , многие политики в королевстве восприняли этот шаг американского лидера как недипломатичный жест.

"Это стало неожиданностью, больше нам сказать нечего", - заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю. Датские СМИ отмечают, что поступок Трампа выглядит особенно странным, так как приглашение посетить страну с официальным визитом направлено в адрес президента и первой леди не только от лица политической власти, но и от имени монарха Маргрете II.

Экс-министр по делам бизнеса Дании и представитель Консервативной народной партии по делам Гренландии Расмус Ярлов возмутился отношением американского руководства к территориальной целостности королевства.

"Мне, датчанину и консерватору, очень сложно поверить в это. Без каких-либо причин Трамп думает, что автономная часть нашей страны может быть выставлена на продажу. Затем оскорбительным образом отменяет визит, к которому все готовились, - написал политик в Twitter. - А части США продаются? Аляска?"

Представитель консерваторов по вопросам внешней политики Сёрен Эсперсен предложил президенту США отменить визит. "Итак, господин Трамп, вы решили перенести визит в Данию. Почему бы просто не отменить? Мы здесь и так заняты своими делами", - заявил он.

Бывший министр юстиции Сорен Пинд (Либеральная партия (Венстре) делает другое предложение: "Но господин президент... вы могли бы купить Швецию?"

"Теперь остановись. Именно потому что Гренландия не продается, Соединенные Штаты должны быть заинтересованы в обсуждении Арктики с Содружеством - в дополнение к климату, Ближнему Востоку и так далее", - считает бывший министр иностранных дел и соратник Пинда по партии Мартин Лидегорд.

Иных взглядов на календарь встреч на высшем уровне придерживается соратница Эсперсена по партии Маи Меркадо. "Дания с радостью перенесет ожидавшуюся через две недели встречу на... на время, когда новый президент [США] займет кресло", - поделилась она в соцсетях.

Глава "красно-зеленого" альянса в датском парламенте (Фолькетинге) Пернилле Скиппер посчитала отмененный визит проявлением неуважения. "Трамп живет на другой планете. Самодовольно и неуважительно", - написала она.

Председатель Либеральной партии (Венстре) Мортен Остергорд называет президента США непредсказуемым.

"Реальность выходит за рамки фантазии. В государственном департаменте США вряд ли найдется кто-то, кто не смог бы заранее сказать Трампу ответ [на предложение о покупке Гренландии]. И это показывает, почему, как никогда ранее, мы должны рассматривать страны ЕС как наших ближайших союзников. Человек непредсказуем", - отмечает он.

Позиция Трампа

Ранее Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Соединенным Штатам Гренландии. На прошлой неделе премьер категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и с 2009 года имеет права широкой автономии.

Несмотря на высокий уровень самоуправления Гренландии, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

Самый северный интерес США

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, "по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".

Географическое положение Гренландии и раньше привлекало Вашингтон. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле.

С 1959-го по конец 1960-х годов армия США без разрешения датского правительства начала постройку комплекса туннелей подо льдами Гренландии с целью разместить там пусковые установки для ядерного вооружения. Проект не был осуществлен до конца из-за нестабильного состояния ледяного щита острова, а о существовании туннелей не было известно до 1997 года. Скандинавские экологи опасаются, что таяние льдов может высвободит ядерные отходы на заброшенных базах в Гренландии.