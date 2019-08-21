Удары из подполья. ИГ дает знать о себе в Афганистане, Сирии и Ираке

Спрятаться в труднодоступных районах, создать подполье, вернуть сдавшихся в плен боевиков. "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России — прим. ТАСС) вновь собирается с силами на Ближнем и Среднем Востоке. Теракт, совершенный боевиками ИГ в Кабуле 17 августа, стал самым кровопролитным для Афганистана с начала года: 63 погибших. В Сирии и Ираке радикальные исламисты также не сложили оружия: атакуют конвои, удаленные деревни и транспорт, перевозящий нефть. С начала года на счету у сторонников халифата уже более четырех сотен вылазок. Драка разбойников Опаснее всего удары ИГ в Афганистане, откуда президент США Дональд Трамп намерен вывести 14-тысячный контингент американских войск. Вашингтон приготовился уйти, заключив с движением "Талибан" (запрещено в России — прим. ТАСС) мирную сделку. ИГ такое развитие событий крайне выгодно. Конкурентов-талибов, готовых пойти на соглашение с американцами, в ИГ называют предателями исламского дела, благодаря чему активно переманивают их разочаровавшихся сторонников в свои ряды.

На эту тему США планируют объявить на следующей неделе об уничтожении "халифата" ИГ

"Игиловские командиры с нетерпением ждут, когда договор подпишут. И не без основания рассчитывают уговорить недовольных перейти к себе на службу. По поступающим данным, в ближайшее время часть талибов переметнется на сторону ИГ в восточной части страны, где позиции халифата особенно сильны, — в провинциях Нангархар и Кунар", — рассказал ТАСС востоковед, эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. По его словам, последуют и другие переходы. Усиление ИГ именно на востоке особенно опасно, ведь через этот регион проходит приблизительно половина афганского наркотрафика, доходы от которого достаются радикальные исламистам. Ранее этими средствами пользовались талибы, теперь деньги все чаще оседают в карманах ИГ. Летом 2018 года столкновения талибов и ИГ завершились поражением сторонников халифата, но после возобновления американо-талибских переговоров прошлой осенью ситуация переменилась. Игиловцы отбили у талибов свои прежние базы на севере, поблизости от Туркмении, а кроме того, укрепленный анклав в пещерах Тора-Бора, где в 2001 году от американских спецназовцев скрывался основатель "Аль-Каиды" (запрещена в России - прим. ТАСС) Усама бен Ладен. Для талибов, прежних союзников "террориста номер 1", возвращение Тора-Боры имеет принципиальное значение: лабиринт из пещер стал символом их движения. Однако, несмотря на все усилия, вытеснить игиловцев со знаменитой на весь исламский мир базы не удается. Отчасти так происходит потому, что сторонники халифата применяют к врагам тактику морального террора. "После своих операций игиловцы выкладывают фотографии и записи, на которых обезглавливают талибов, причем своих жертв обряжают в такую же униформу оранжевого цвета, как в прошлом заложников из Европы и США", — делится подробностями Серенко. Халифат не исчез, он только скрылся В Афганистане "Исламское государство" ведет борьбу на трех фронтах: боевом на востоке, где под их властью оказалась часть территории, партизанском в северных провинциях и подпольном — в столице страны Кабуле. В Сирии и Ираке игиловцы сосредоточились исключительно на диверсионной деятельности. После военного поражения у ИГ в этих странах больше нет собственной территории. Однако остались вербовочные сети, тайные базы и спящие ячейки сторонников.