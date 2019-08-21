В США заявили, что не исключают подписания с Россией нового договора о ликвидации ракет

НУР-СУЛТАН, 21 августа. /ТАСС/. США рассматривают возможность заключения с Россией нового соглашения по контролю над вооружениями. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в интервью телеканалу " Хабар 24 ", показанном в среду.

"Мы хотели бы видеть что-то новое. Может, есть возможность в результате плодотворных переговоров подписать новый договор о ликвидации ракет. Это все зависит от совместного желания, целей. У нас было несколько встреч с российскими коллегами на эту тему, надеюсь, что они продолжатся", - сказал Хейл, отвечая на вопрос, есть ли сейчас у США возможность вернуться к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США.а.