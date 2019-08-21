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СМИ: президент Италии начал политические консультации для преодоления кризиса

Предполагается, что консультации продлятся два дня

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Президент Италии Серджо Маттарелла начал в среду политические консультации с целью урегулировать возникший после отставки премьер-министра Джузеппе Конте правительственный кризис.

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Как сообщил телеканал Rai News 24, в президентский Квиринальский дворец прибыла председатель Сената (верхней палаты парламента) Мария Элизабетта Казеллати.

Консультации продлятся два дня и завершатся в четверг встречей главы государства с представителями двух правивших ранее партий - "Лиги" и "Движения "5 звезд".

Теги
ИталияМаттарелла, СерджоКонте, Джузеппе
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