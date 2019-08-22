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Акции протеста в Гонконге

СМИ: сотни школьников вышли на акцию протеста в центре Гонконга

Учащиеся средних школ держат листовки и лозунги "Боремся за наше будущее"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 августа. /ТАСС/. Сотни учащихся средних школ собрались в четверг во второй половине дня на антиправительственную демонстрацию в деловом центре Гонконга. Об этом сообщает местное телевидение.

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Одетые в черные майки старшеклассники сидят на жаре под зонтами в районе Централ и ведут себя спокойно. Они держат листовки и лозунги "Боремся за наше будущее". Полиция не предпринимает усилий для разгона собравшихся. Многие из подростков рассказали, что узнали об акции из социальных сетей.

Демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона от экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, требуют перестать классифицировать их как массовые беспорядки, а также выступают за введение прямых демократических выборов в Гонконге.

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