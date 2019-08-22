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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Премьер Греции заявил, что иранский танкер Grace 1 не направляется в его страну

Кириакос Мицотакис уточнил, что греческие власти не получали запроса на заход в порт

ТАСС, 22 августа. Танкер Adrian Darya, который раньше назывался Grace 1, не плывет в Грецию. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу France 24.

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"Судно не направляется в Грецию. Мы не получали запроса танкера на заход в [греческий] порт", - заявил Мицотакис.

По сведениям греческого телеканала Skai, высказывалось предположение, что танкер идет в порт Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес, куда он может прибыть в воскресенье, однако представители порта объяснили, что его инфраструктура не позволяет принимать суда такого большого водоизмещения. Министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис сообщил, что власти следят за движением танкера.

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ИранГрецияЗадержание иранского танкера в ГибралтареМицотакис, Кириакос
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