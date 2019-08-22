Лидер итальянской партии "Лига" подтвердил необходимость проведения новых выборов

РИМ, 22 августа. /ТАСС/. Лидер итальянской партии "Лига", входившей в распавшуюся правящую коалицию, Маттео Сальвини вновь высказался за проведение в стране новых выборов. Соответствующее заявление он сделал в четверг по завершении встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в рамках политических консультаций, целью которых является поиск выхода из правительственного кризиса.

"Вижу попытки создания нового правительства не для достижения целей, а для того, чтобы противостоять "Лиге", - сказал Сальвини, занимавший в отставном правительстве пост вице-премьера и главы МВД. "Я предпочитаю дать слово нашим работодателям, то есть гражданам на выборах", - добавил он.

При этом он допустил и возможность возвращения к старой коалиции с "Движением "5 звезд". "Если сегодня кто-то предложит осуществлять смелые реформы, придать импульс стране, у нас нет никаких предубеждений", - указал Сальвини.

Во вторник глава коалиционного правительства в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" Джузеппе Конте подал в отставку. К этому решению его подтолкнули заявления его заместителя, главы МВД и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, который 8 августа объявил, что правящего большинства не существует, и призвал к проведению новых выборов.

Ранее находившаяся в оппозиции Демократическая партия (ДП) выразила готовность к сотрудничеству в парламенте с "Движением "5 звезд" при условии смены политического курса. Если соглашение с "пятизвездными" будет достигнуто, "Лига" окажется в оппозиции. Если условий для альтернативного парламентского большинства не сложится, будут назначены новые выборы. Решение должен принять глава государства.