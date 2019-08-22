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Выход США и России из ДРСМД

Замгенсека ООН призвала не допустить новой гонки вооружений из-за разрушения ДРСМД

Об этом Идзуми Накамицу заявила на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний США

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Окончание действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не должно спровоцировать новую гонку вооружений. С таким предостережением выступила в четверг заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний США.

"Окончание ДРСМД не должно стать катализатором нового бесконтрольного соревнования в разработке, приобретении и распространении оружия", - сказала она.

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Выход США и России из ДРСМД
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