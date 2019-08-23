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СМИ: на юге Индии усилена охрана объектов инфраструктуры из-за возможных терактов

По данным газеты Hindustan Times, один из террористов мог прибыть из Пакистана, еще пятеро - из Шри-Ланки

ТАСС, 23 августа. Власти южного индийского штата Тамилнад объявили об усилении охраны объектов инфраструктуры в связи с возможными нападениями террористов. Об этом в пятницу сообщает газета Hindustan Times.

Поводом для такого решения послужили данные о предполагаемом проникновении на территорию штата боевиков экстремистской организации "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в России). Полиция усилила охрану железнодорожных и автобусных вокзалов, а также торговых центров во всех крупных городах штата.

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Как отмечает издание, один из террористов мог прибыть в штат из Пакистана, еще пятеро - из Шри-Ланки.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). Пакистан осудил такое решение. В связи с этим правительство Индии предупредило население о возможных атаках террористических группировок, поддерживаемых Пакистаном.

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ИндияПакистанШри-Ланка
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