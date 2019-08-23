СМИ: на юге Индии усилена охрана объектов инфраструктуры из-за возможных терактов

ТАСС, 23 августа. Власти южного индийского штата Тамилнад объявили об усилении охраны объектов инфраструктуры в связи с возможными нападениями террористов. Об этом в пятницу сообщает газета Hindustan Times.

Поводом для такого решения послужили данные о предполагаемом проникновении на территорию штата боевиков экстремистской организации "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в России). Полиция усилила охрану железнодорожных и автобусных вокзалов, а также торговых центров во всех крупных городах штата.