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Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию на севере Сирии

Турецкий лидер заявил, что хотел бы создать "зону мира" на севере арабской республики

ТАСС, 23 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом по телефону в ближайшие дни ситуацию на северо-западе Сирии, где идет наступление правительственных войск. Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в пятницу на церемонии, посвященной 18-летию основания правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган добавил, что намерен создать "зону мира" на севере Сирии вдоль южной границы Турции.

Ранее в пятницу в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции вопросы формирования и запуска Конституционного комитета Сирии. Путин и Эрдоган также обсудили вопросы взаимодействия по стабилизации обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Anadolu сообщило, что Эрдоган в разговоре с Путиным отметил, что нарушения перемирия в Идлибе спровоцировали крупный гуманитарный кризис, наносят вред усилиям по урегулированию в Сирии и превратились в очень серьезную угрозу для национальной безопасности Турции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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